Eerder deze week lekte er behoorlijk wat informatie over Far Cry 6 uit via de PlayStation Store. Naast de releasedatum doken zo ook details over het verhaal en een promo-afbeelding op. Deze afbeelding, met daarop de schurk Anton Castillo (gespeeld door Breaking Bad-acteur Giancarlo Esposito) en zijn zoon Diego, heeft nu tot een bijzonder gerucht geleid.

Zoals je op de afbeelding hierboven kan zien, heeft Diego een litteken bij één van zijn wenkbrauwen. Een bericht op Twitter van IGN-redacteur Joe Skrebels over deze wenkbrauw, heeft er nu voor gezorgd dat er een interessante theorie over Far Cry 6 de ronde doet. Skrebels merkte namelijk op dat het litteken van Diego wel erg lijkt overeen te komen met een litteken van Vaas, de veelgeprezen schurk uit Far Cry 3. Vaas had dit litteken niet in-game, maar acteur Michael Mando had deze wel in een live-action video.

Het Twitterbericht heeft veel mensen doen denken dat Far Cry 6 mogelijk een prequel op Far Cry 3 is en dat Diego dus een jongere versie van Vaas zou kunnen zijn. Enkel dit litteken is natuurlijk geen keihard bewijs, maar de overeenkomsten tussen Diego en Vaas zijn op zijn minst opvallend. Daarnaast moeten we ook niet vergeten dat Michael Mando eerder dit jaar nog leek te hinten naar een terugkeer van Vaas.

Dat zet de theorie over Far Cry 6 natuurlijk wel wat extra kracht bij. Of het uiteindelijk allemaal klopt, dat zal de tijd uitwijzen. Wellicht dat we vanavond wat wijzer worden tijdens Ubisoft Forward. Tijdens deze showcase zal Far Cry 6 officieel uit de doeken gedaan worden door Ubisoft.