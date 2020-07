Nadat eerder al details van Far Cry 6 uitlekten, lijkt het er nu op dat er nog meer nieuws van Ubisoft vroegtijdig naar buiten is gekomen. De releasedatum van Assassin’s Creed: Valhalla is namelijk hoogstwaarschijnlijk gelekt.

Op Reddit werd een filmpje gedeeld van een advertentie van Assassin’s Creed: Valhalla die op het Italiaanse Instagramaccount van de serie is getoond. Hierin is te zien dat de game op 17 november uitkomt voor de Xbox One en dus vermoedelijk ook voor de PlayStation 4 en pc. De advertentie vermeldt dat de game ook naar de Xbox One – en dus ook de PlayStation 5 – komt, maar hier wordt geen datum voor gegeven. Wanneer de next-gen versie van Assassin’s Creed: Valhalla uitkomt, is dus nog niet duidelijk. De advertentie is nergens meer te bekennen op Instagram, nadat het uitlekte.

Vanavond kunnen we tijdens Ubisoft Forward meer verwachten rondom Assassin’s Creed: Valhalla en de kans is groot dat we dan de bevestiging van de releasedatum krijgen.