Net als de afgelopen jaren, organiseerde uitgever Devolver Digital ook deze zomer weer een korte showcase om hun aankomende games te tonen. De livestream was goed voor een paar onthullingen en nieuwe trailers. Hieronder hebben we de belangrijkste nieuwtjes op een rijtje gezet.

Serious Sam 4

Tijdens de showcase liet Devolver Digital een nieuwe trailer van Serious Sam 4 zien. De video is niet erg lang, maar laat wel wat nieuwe gameplay beelden zien. Het vierde deel is een prequel op de eerdere games uit de serie. Serious Sam 4 komt deze zomer voor de pc en Google Stadia. De game verschijnt ergens in 2021 voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Devolver Digital heeft aangekondigd dat Fall Guys: Ultimate Knockout op 4 augustus uitkomt voor de PlayStation 4 en pc. Samen met deze aankondiging werd de onderstaande nieuwe trailer getoond. Fall Guys: Ultimate Knockout is een multiplayer partygame waarin 60 spelers tegen elkaar strijden. Zij moeten diverse rondes vol met gekke obstakels en andere uitdagingen zien te overleven, tot er uiteindelijk één winnaar overblijft.

Shadow Warrior 3

Eerder deze week werd Shadow Warrior 3 aangekondigd met een teaser trailer. Tijdens de Devolver Digital showcase is nu ook de eerste gameplay trailer getoond. De game komt in 2021 naar de pc. Een release voor de PlayStation 4 of PlayStation 5 is nog niet aangekondigd. Het vorige deel kwam uiteindelijk ook naar de consoles, dus het is niet ondenkbaar dat hetzelfde zal gebeuren met Shadow Warrior 3.