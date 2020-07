Enkele maanden geleden werd Monster Truck Championship aangekondigd. Sinds die onthulling hebben we weinig meer van de game van ontwikkelaar Teyon vernomen, maar daar is nu verandering in gekomen. Nacon heeft namelijk een nieuwe gameplay trailer van het spel uitgebracht. De video is niet erg lang, maar toont wel de nodige actie.

In Monster Truck Championship kun je achter het stuur kruipen van 16 verschillende trucks, waarmee je op in totaal 25 circuits chaos kunt creëren. De game bevat diverse modi. Naast standaard races is er bijvoorbeeld ook een Freestyle modus die draait om het uitvoeren van zo veel mogelijk tricks en voor degenen die liever alles dat op hun pad komt willen verwoesten is er de Destruction modus.

Check de nieuwe beelden van Monster Truck Championship hieronder. De game komt ergens in oktober uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Later zal de game ook voor de Nintendo Switch verschijnen.