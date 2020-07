Alsof de hype voor Ghost of Tsushima nog niet groot genoeg was, is daar nu nog eens ontwikkelaar Sucker Punch met een nieuw bericht op de PlayStation blog. Ditmaal staat de prachtige open wereld van de game centraal.

De game speelt zich af op het echt bestaande Japanse eiland Tsushima en de gamewereld is dan ook sterk gebaseerd op hoe het er in het echte leven uitziet. Toch hebben de makers zich wat creatieve vrijheid gegund, dus verwacht je niet aan een 100% waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de werkelijkheid. Het eiland is wel enorm groot en er is erg veel om te ontdekken, of om het in de woorden van de ontwikkelaar te zeggen: “if you can see it, you can reach it”!

Het eiland is dan nog eens onderverdeeld in drie grote zones waarin op zijn beurt meer dan 40 verschillende biomen terug te vinden zijn, aldus Environment Art Lead Joanna Wang. Hierbij zijn er meer dan 100 bezienswaardigheden te vinden, die draaien om twee centrale begrippen: natuurlijke schoonheid en orde gemaakt door de mens. Elke locatie behoudt hierbij een eigen identiteit en maakt je ontdekkingstochten op het eiland telkens weer interessant. Het eiland zit vol verhalen die wachten op jou om verteld te worden.

Ghost of Tsushima verschijnt op 17 juli, onze review kan je hier morgen, 14 juli, verwachten.