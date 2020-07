Tijdens de Ubisoft Forward conferentie kwam logischerwijs ook de Far Cry-franchise aan bod en na de leaks van de voorbije dagen krijgen we nu eindelijk een meer uitgebreide kijk op wat deze nieuwe game in de reeks ons heeft te bieden.

Eerst en vooral krijgen we de titelsequentie van de game te zien die, in ware Far Cry stijl, ons voorstelt aan de toch wel drugs- en geweldgerelateerde wereld die we inmiddels al linken aan de franchise. De namen van de acteurs die in de game spelen passeren de revue, en het ene vreemde beeld volgt het andere op. Stijlvol is het alleszins wel!

Hierna volgde een nieuwe trailer die ons wat meer info geeft over het verhaal zelf. Zoals al eerder werd aangekondigd, staan een zekere Diego en zijn vader Anton Castillo – Giancarlo Esposito uit Breaking Bad – hier centraal. Diego en zijn papa hebben wel een erg speciale band, want ze nemen samen deel aan een erg apart familie-uitstapje met een granaat in de hand.

Bekijk beide trailers hieronder. Far Cry 6 komt op 18 februari 2021 uit.