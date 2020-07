Het zal niemand verbazen dat ook Assassin’s Creed: Valhalla ten tonele verscheen gedurende het Ubisoft Foward evenement. Een woordvoerder van de ontwikkelaar vertelde enthousiast over de zin voor realisme, die het productieproces dreef. Vikings vochten immers op uiterst veelzijdige wijzes, die allemaal waarheidsgetrouw in de game verweven werden.

Gameplaybeelden toonden ons plunderende vikings, die kustdorpjes in as legden als bendes wraakzuchtige geesten. Alle rooftochten die je onderneemt, staan in functie van je eigen nederzetting. Het uitbouwen van deze nederzetting vormt het hart van de game, waarin de implementatie van de eigenlijke Assassin’s Creed mythologie vooralsnog een raadsel blijft.

Assassin’s Creed: Valhalla verschijnt op 17 november voor de PlayStation 4. De game zal ook dit jaar nog voor de PlayStation 5 uitkomen, maar wanneer precies is nog niet bekend. In afwachting kan je de onderstaande gameplaybeelden (nog) eens bekijken. Wij zijn alvast behoorlijk enthousiast.