Eerder vanavond liet Ubisoft tijdens de Ubisoft Forward showcase een gameplay trailer van Assassin’s Creed: Valhalla zien. Na de showcase vond er nog een post-show plaats en hierin stond het aankomende Assassin’s Creed-deel centraal.

Ubisoft heeft namelijk een uitgebreide gameplay walkthrough van Assassin’s Creed: Valhalla getoond. Hierdoor krijg je echt een goede indruk van de game. Zo leer je meer over de spelwereld en de combat. Ga er dus maar even goed voor zitten en bekijk de nieuwe beelden hieronder.

Assassin’s Creed: Valhalla komt op 17 november uit voor de PlayStation 4 en ergens dit najaar ook voor de PlayStation 5. Wij hebben de game al even kunnen spelen en wat we ervan vonden lees je hier in onze preview.