One Piece: Pirate Warriors 4 staat erom bekend een enorm rooster aan speelbare personages te hebben, maar dat rooster wordt nog eens uitgebreid door verschillende DLC personages. Eén daarvan is Vinsmoke Judge, de koning van het Germa Kingdom en tevens een krachtig soldaat. Zijn enorme lichaamsbouw is op zich al genoeg om vijanden mee af te schrikken, maar dan heb je nog niet kennis gemaakt met zijn enorme speer die bliksemaanvallen kan lanceren.

Vinsmoke Judge is het laatste personage van het eerste Character Pack, eerder kregen we al Charlotte Smoothie en Charlotte Cracker. We mogen Vinsmoke Judge deze zomer verwachten en je kan de trailer waarin het personage wordt voorgesteld hieronder bekijken.