Het #metoo tijdperk heeft heel wat stof doen opwaaien, zowel in Hollywood als in de videogame industrie. Grensoverschrijdend gedrag – niet per se seksueel van aard – wordt nu gelukkig sneller en consequenter aangepakt. Het resultaat wordt hopelijk op termijn een cultuur van veilige werkomgevingen bij uitgevers en ontwikkelaars.

Onkruid wieden neemt echter tijd in beslag. Verhalen blijven opduiken van onaangename werkomgevingen en ongewenste intimiteiten. Het laatste nieuws komt uit de hoek van Ubisoft, waar drie grote namen onlangs het bedrijf hebben moeten verlaten na beschuldigingen van ongepast gedrag. Het officiële statement hierover luidt als volgt:

“These departures come following the initiation of a rigorous review that the Company initiated in response to recent allegations and accusations of misconduct and inappropriate behavior.”

De personen in kwestie zijn Serge Hascoët (Chief Creative Officer), Yannis Mallat (Managing Director bij Ubisoft Canada) en Cécile Cornet (hoofd van HR). Niet meteen de minste namen, zoveel is duidelijk. Wat er precies gebeurd is, weten we niet; wel stelt Ubisoft dat de beschuldigingen van die aard waren dat deze personen hun werk niet meer konden blijven uitvoeren.

Afsluitend nog een statement van Ubisoft CEO en co-stichter Yves Guillemot:

“Ubisoft has fallen short in its obligation to guarantee a safe and inclusive workplace environment for its employees. This is unacceptable, as toxic behaviors are in direct contrast to values on which I have never compromised — and never will.”

“I am committed to implementing profound changes across the Company to improve and strengthen our workplace culture. Moving forward, as we collectively embark on a path leading to a better Ubisoft, it is my expectation that leaders across the Company manage their teams with the utmost respect.”

“I also expect them to work to drive the change we need, always thinking of what is best for Ubisoft and all its employees.”