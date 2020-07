Kaartgames waarin je zelf een deck dient samen te stellen en vervolgens de confrontatie met anderen aan te gaan… wel, laten we zeggen dat we het helemaal niet erg zouden vinden als dit genre weer aan populariteit zou winnen. Nowhere Prophet, een dergelijk spel dat een tijdje geleden op pc hoge ogen gooide, is mogelijk een nieuwe stap in dit proces.

In de game trek je door een post-apocalyptisch landschap – voor de gelegenheid in stijlvolle, cartooneske graphics gegoten – terwijl je erop los duelleert. Net als alle games in dit genre, zal je ook in Nowhere Prophet strategisch moeten omgaan met de kaarten die het geluk je toebedeelt. De game verschijnt nog eind deze maand, op 30 juli, in de PSN-store.