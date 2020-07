Nu Spider-Man: Miles Morales als eerste PS5-titel zijn cover art heeft laten zien, was het een kwestie van tijd voor andere games dit voorbeeld zouden volgen. De tweede in het rijtje is Godfall, de kleurrijke hack & slash titel van Gearbox.

Het officiële twitteraccount van de game onthulde eind vorige week zijn cover, die qua kleurenpalet prima bij het design van het PS5-hoesje lijkt te passen. Hieronder kan je de art zelf bewonderen. Laat ons gerust weten wat je ervan vindt.