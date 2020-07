Zo vlak voor een nieuwe generatie consoles is het toch even afvragen wat er met sommige titels gaat gebeuren die nog uit gaan komen op de huidige generatie. We zien dat sommige uitgevers kiezen voor de route waarbij een game als next-gen exemplaar wordt aangeboden zoals bij NBA 2K21 en anderen gaan weer voor een gratis upgrade, zoals Cyberpunk 2077. Sommige games, zoals UFC 4, kiezen er echter weer voor om de game backwards compatible te houden, maar geen specifieke versie uit te brengen met next-gen optimalisatie.

Het is dus één groot roulette spel wat er met een nieuwe game gaat gebeuren, veel onduidelijkheid heerst dan ook vaak. Ubisoft laat nu dan ook weten dat de upgrade naar de next-gen versie van Far Cry 6 voor de PS5 en Xbox Series X gratis gaat zijn. Meer informatie hierover brengt men na verloop van tijd uit, maar je hoeft bij Ubisoft dus niet extra te betalen om de toeters en bellen van next-gen te kunnen bemachtigen.

Far Cry 6 komt uit op 18 februari 2021 voor de PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia en PC.