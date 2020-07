Watch Dogs: Legion gooit de reguliere formule van de franchise flink op de schop, want je kan nu letterlijk als iedereen de game spelen. Een bijenhouder, street artist, buschauffeur, schoonmaker of jawel – een bouwvakker. In de onderstaande video zie je hoe dat in zijn werk gaat en zie je hoe een bouwvakker geheel in eigen stijl een paar lastige missies aanpakt.

In Watch Dogs: Legion, you could be a construction worker, a street artist, a beekeeper, or any other citizen of London you see in the open world. They’re all just a few favors away from joining DedSec, the hacktivist collective-turned-rebel group. In this gameplay video, see how a DedSec team can mobilize to accomplish a series of high-stakes missions, all starting with the recruitment of a construction worker named Dan. This is Dan’s story, but what will yours be?