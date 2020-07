Ubisoft toonde gisteren erg mooie beelden van de nieuwe Far Cry 6, de game krijgt eindelijk een sfeer die meer urban is en de main bad guy is niemand minder dan Giancarlo Esposito, bekend van Breaking Bad als Gus Fring. Dit keer alleen geen gefrituurde kip en bergen aan meth, maar een dictatorschap waar onderdrukking een vast gegeven is.

De screenshots tonen een sfeertje dat gelijk staat aan Cuba en er zijn achtervolgingen te zien (met tanks), vliegtuigen, vlammenwerpers en meer. Al met al een leuk sfeertje dus, waar wij erg naar uitkijken.

De game staat gepland voor 18 februari 2021 en komt ook uit op de next-gen consoles middels een gratis upgrade.