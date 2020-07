De Ubisoft Forward show van gisteren toonde enkele mooie games, maar bevatte bij lange na niet de volledige line-up die de Franse uitgever in de pijplijn heeft. In grote afwezigheid schitterden Beyond Good & Evil 2 alsook Rainbow Six Quarantine. Er is echter in een interview aangegeven dat dit niet de enige Ubisoft Forward zal zijn dit jaar.

“I hope you will have enjoyed what you have seen today, and that you will love playing these games,” aldus Ubisoft CEO Yves Guillemot. “I’m proud of our teams for delivering an ambitious, proud, and creative lineup of games. And we haven’t shown you everything yet. In fact, we have a lot more to come. So you will have another Ubisoft Forward to reveal even more about our upcoming games.”

Ubisoft mist de afwezigheid van events ook, maar houdt dus dit jaar nog een digitale show om te laten zien wat ze in petto hebben voor ons. Ubisoft staat er bekend om uitgebreid gebruik te maken van nieuwe generatie consoles met speciale releases, dus we zijn erg benieuwd wat ze nog meer gaan laten zien.