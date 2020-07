Al voor de release van Ghost Recon: Breakpoint beloofde Ubisoft dat AI gestuurde teammaten naar de game zouden komen, daar waar dat aanvankelijk niet de bedoeling was. De roep vanuit de community hierom was groot en dus ging de uitgever al snel overstag.

Dat is echter een significante ontwikkeling geweest en heeft daarom lang op zich laten wachten, maar de release is nu echt aanstaande. Overmorgen mogen we een update verwachten en die voegt de AI teammaten aan de game toe, zodat je de game met enige ondersteuning kan spelen als je alleen of met z’n tweeën bent.

Om de aanstaande release te benadrukken heeft Ubisoft een nieuwe trailer uitgebracht, zie hieronder.