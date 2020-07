Eerder vandaag kon je al lezen dat Far Cry 6 straks gratis van de current-gen naar de next-gen te upgraden is. Daarmee is Ubisoft erg klantvriendelijk, want je zult niet dubbel hoeven te betalen voor dezelfde ervaring. De volgende titels die we aan het rijtje mogen toevoegen zijn Assassin’s Creed: Valhalla en Watch Dogs: Legion.

Ook die games zullen gratis van de PS4- naar de PS5-versie te upgraden zijn zodra de next-gen versie uitkomt. Hetzelfde geldt uiteraard voor de Xbox One versies van de games en daarmee zijn eigenlijk alle cross-gen titels van de uitgever straks gratis over te zetten naar nieuwe platformen.

Dit werkt vooralsnog enkel in dezelfde consolefamilie, dus het is niet mogelijk om te upgraden van een PS4-versie naar een Xbox Series X-versie en andersom.