Sony heeft in de afgelopen tijd het één en ander over de PlayStation 5 bekendgemaakt, maar alsnog zijn veel details in nevelen gehuld. Zo hier en daar zijn er echter andere kanalen waar ook nog wel het één en ander aan informatie op verschijnt. Deze keer is het Amazon Duitsland die een klein, maar interessant detail lijkt te onthullen.

Het is mogelijk om de PlayStation 5 in pre-order te plaatsen op de Duitse website en daar staat in de informatie het gewicht van de console. Volgens Amazon weegt de PlayStation 5 in totaal 4.78 kilogram. Dat is ruim het dubbele ten opzichte van een PS4 Slim en 1.4 kilogram meer dan de huidige PS4 Pro.

Het zal – mits dit klopt uiteraard – niet de zwaarste console ooit zijn. Dat is nog altijd de PlayStation 3 Phat die maar liefst 5 kilogram woog. Het gewicht van de PlayStation 5 lijkt plausibel als we de afmetingen van het apparaat bekijken, maar neem het met een korreltje zout, want Sony heeft het niet officieel bevestigd.