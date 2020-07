Na de officiële aankondiging van Far Cry 6 gisterenavond blijft Ubisoft ons overspoelen met extra informatie, details en nieuws. Vanzelfsprekend kun je bij de release van de game op 18 februari 2021 een Collector’s Edition aanschaffen en die komt met diverse extra’s. Buiten die editie heb je nog een regulier exemplaar, een Gold Edition en een Ultimate Edition.

De Gold Edition van de game bevat de basis game én de Season Pass. Hetzelfde geldt voor de Ultimate Edition en als extra zitten daar de volgende pakketten met in-game content bij: Jungle Expedition, Croc Hunter en Vice.

Voor de Collector’s Edition gaat hetzelfde op als de Ultimate Edition, maar daar zitten natuurlijk ook fysieke extra’s bij. Hieronder op een rijtje wat je nog meer in deze editie van de game treft:

Replica van “Tostador” vlammenwerper (zeven delen die je moet assembleren, lengte: 72 centimeter)

Een “How to Assemble” artwork pagina

Speciale verpakking

Steelbook

Artbook van 64 pagina’s

Een set van 10 stickers

Een Chorizo sleutelhanger

Een map van de wereld

De soundtrack

Als je Far Cry 6 in pre-order plaatst, dan krijg je natuurlijk ook nog wat leuke extra’s voor in de game. Het gaat hier om het ‘Libertad Pack’, een pakket dat uit twee goodies bestaat: de Discos Locos disc launcher en de Libertad Chorizo. Zie de afbeelding hieronder.