In een interview vertelt acteur Giancarlo Esposito meer over zijn rol als de vijand Anton Castillo in Far Cry 6. Volgens Esposito heeft Castillo echt het beste met zijn mensen voor. Hij wil dat het fictieve land Yara weer op eigen benen leert te staan zonder bemoeienis van buitenaf. Dat probeert hij te doen door zijn volk de mogelijkheid te geven de middelen van hun eigen land optimaal te gebruiken.

Echter gaat het voor sommige niet snel genoeg en niet iedereen is overtuigd van zijn goede intenties. Daardoor is er een revolutie uitgebroken en vechten verschillende partijen om de macht. Iets dat Castillo de kop in probeert te drukken door met een ijzeren vuist te regeren. Ondertussen moet hij ook nog zijn zoon Diego, gespeeld door Anthony Gonzalez, zien klaar te stomen als zijn opvolger.

Die relatie met zijn zoon staat tijdens de game centraal. Castillo is gefrustreerd omdat Diego niet snel genoeg opgroeit en manipuleert hem dan ook constant om duidelijk te maken welke macht hij later in handen krijgt. Diego daarentegen is een puber die het maar moeilijk vindt om te begrijpen wat er nu allemaal precies om hem heen gebeurt en wat zijn plaats in het geheel is.

Tijdens de Ubisoft Forward conferentie is er een meer uitgebreide blik op Far Cry 6 gegeven met onder meer twee trailers van de game. Daarnaast tonen de eerste screenshots van Far Cry 6 in-game beelden. Tot slot liet Ubisoft weten dat Far Cry 6 gratis te upgraden is naar de PlayStation 5 of Xbox Series X-versie van de game. Far Cry 6 komt op 18 februari 2021 uit voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia en pc.