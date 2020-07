Een door Sony recentelijk aangevraagd patent wijst mogelijk op emulatie met behulp van cloud streaming op de PlayStation 5. Het patent verwijst specifiek naar emulatie voor PlayStation 1, PlayStation 2 en PlayStation 3 games op de PlayStation 5. De PlayStation 4 wordt niet genoemd omdat die games reeds backwards compatible met de nieuwe PlayStation zullen zijn.

Volgens de omschrijving wordt het mogelijk om een groot aantal oude games via de cloud te spelen, wat vergelijkbaar is met de huidige PlayStation Now service. Er wordt niet aangegeven of je games ook kunt downloaden (wat nu alleen met PlayStation 4 games kan) en er staat ook niets over je oude games met een disc laten verifiëren, zodat je ze gratis kunt spelen. Het is dan ook niet te vergelijken met de geprezen manier waarop Microsoft het doet.

Hoewel dit dus niet de backwards compatibility is waar al zolang om gevraagd wordt, lijkt het wel een waardevolle toevoeging te zijn. Als we de aanname doen dat het inderdaad voor de PlayStation Now service is, dan heeft een abonnement daarop veel meer waarde als dat je toegang tot 25 jaar aan PlayStation games geeft. Wellicht dat Sony op die manier beter de concurrentie kan aangaan met de erg succesvolle Game Pass van Microsoft.

Eind vorig jaar deed Sony ook al een patent aanvraag voor cloud gaming features op de PlayStation 5 controller. Inmiddels is de relatie tussen Sony en Microsoft verder ‘verdiept’ na de eerdere cloudtech deal. Wellicht kan het bovenstaande patent daar de vruchten van plukken en spelen we dit jaar niet alleen nieuwe PlayStation 5 games, maar ook de exclusives van de voorgaande generaties.