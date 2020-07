FIFA en Pro Evolution Soccer – beter bekend als ‘PES’ – voeren al jaren de strijd om de beste voetbalgame genoemd te worden. Omdat we alweer richting september gaan (wat normaliter de launchperiode van zowel PES als FIFA is), is het afwachten totdat Konami de volgende PES-game aankondigt.

Niets lijkt echter minder waar, want een gelekte listing op de Microsoft Store (via Roberto Serrano op Twitter) lijkt ons te vertellen dat PES 2021 inderdaad onderweg is. Maar dan als update voor het bestaande eFootball PES 2020, met de laatste spelersdata en teams. Volgens Serrano zal de update bovendien voor een “speciale prijs” verkrijgbaar zijn, al noemt hij hierbij geen concrete bedragen.

Wel lijkt meneer Serrano te weten wanneer de update moet verschijnen, namelijk op 15 september 2020.