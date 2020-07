De laatste keer dat we wat gehoord hebben van Babylon’s Fall was vorig jaar in december. Toen werden er gameplaybeelden van de game getoond en Platinum Games beloofde dat zij in de zomer van 2020 met meer nieuws zouden komen. Daar wordt nu van afgeweken.

De Japanse ontwikkelaar heeft via Twitter laten weten dat het met het ontwikkelen van de game goed gaat, maar dat ze niet deze zomer met meer informatie over Babylon’s Fall zullen komen. Wanneer dat wel zal gebeuren is niet bekend, voorlopig moeten we het doen met ‘zo snel mogelijk’.