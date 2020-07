De laatste Triple-A release van Sony Interactive Entertainment voor deze generatie is Ghost of Tsushima en deze game staat voor vrijdag op de releasekalender. Vandaag zal het embargo op de reviews al verlopen en vanmiddag om 16:00 uur zullen we je alles over de game vertellen.

In de tussentijd hebben Sony en Sucker Punch de launch trailer voor de game uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. Met een lengte van net geen minuut is het een prachtige trailer die zeker je tijd en aandacht even waard is, druk hieronder dus op play!