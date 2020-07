Ghost Recon: Breakpoint krijgt morgen met een nieuwe update eindelijk de veel gevraagde optie om de game met AI gestuurde teamgenoten te spelen. Deze update zal geheel gratis zijn en samen met die update zal er op 16 juli een nieuw live evenement van start gaan in de game.

Het gaat hier om het ‘Resistance!’ evenement dat speelbaar is van 16 tot en met 19 juli. Het is de bedoeling dat je tijdens dit evenement de Outcasts ondersteunt in een tegenaanval en hen helpt om gevangen te redden. Ook zul je Sentinel buitenposten moeten aanvallen, konvooien moeten stoppen en meer.

Dit evenement komt met verschillende hoofdmissies en die allemaal voltooien levert een totaal van 14 exclusieve beloningen op. Om je alvast in de sfeer te brengen hieronder een trailer van het evenement.

Klein maar belangrijk detail over de AI teamgenoten is trouwens dat het optioneel is, je kunt ze via het menu op ieder moment in- of uitschakelen.