We zijn van de week flink wat meer te weten gekomen over Watch Dogs: Legion, waaronder de gameplaybeelden van een bouwvakker die flink tekeergaat in de straten van Londen. Omdat je in Watch Dogs: Legion een veelvoud van personages tot je beschikking hebt, is het natuurlijk ook de uitgelezen kans om wat cameo’s in de game te proppen.

Een oplettende gamer heeft de eerste verschijning al gespot, want op Twitter laat gebruiker Simi weten dat een afstammeling van Jacob Frye één van de speelbare personages in Watch Dogs: Legion is.

Voor de mensen die minder bekend zijn met de verwijzing: Jacob Frye was één van de hoofdpersonages in Assassin’s Creed: Syndicate, die in 2015 verscheen. Die game speelde zich – net als het aankomende Watch Dogs: Legion – af in Londen. Dit is dus een toffe manier om de twee games met elkaar te verbinden en Ubisoft zal waarschijnlijk meer van dit soort verwijzingen verstopt hebben.