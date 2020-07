Ubisoft liet zondagavond veel van Watch Dogs: Legion zien en daaruit bleek wel dat de aanpak in deze game diverser is dan ooit. Dat is voornamelijk te danken aan de vele rollen die je aan kunt nemen, want je kan in de schoenen van een omaatje stappen, maar ook de rol van een bouwvakker aannemen.

Elke persoon heeft weer zijn eigen skills en dat zal voor de variatie in de gameplay gaan zorgen. Voor alle bewegende beelden van Watch Dogs: Legion kan je hier terecht. Als aanvulling daarop hebben we nog wat mooie screenshots voor je en die hebben we hieronder op een rijtje gezet.