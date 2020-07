Op 14 augustus komt het vierde deel in de EA Sports UFC-reeks uit. Er werd tijdens de onthulling door Electronic Arts aangegeven dat de game op de huidige generatie consoles zal verschijnen, maar het ziet er naar uit dat UFC 4 ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X komt.

Het nieuwste deel in de reeks is namelijk opgedoken op de website van de ESRB, de organisatie die games van een leeftijdscategorie voorziet in Amerika. Dat is natuurlijk heel normaal, alleen gaat de desbetreffende pagina puur over de next-gen consoles. Dat suggereert dus een next-gen versie van UFC 4, maar het is nog niet bevestigd.

Wat in ieder geval wel zeker is, is dat de Ultimate Team-modus niet aanwezig zal zijn. Dit betekent echter niet dat er geen microtransacties aanwezig zullen zijn in UFC 4, want die zijn er wel degelijk. Hiermee kan je cosmetische items en extra vechters kopen, aldus EA.