Menig gamer kijkt al jaren uit naar Cyberpunk 2077, die helaas ook al een aantal keren is uitgesteld. We verwachten de game nu in november en het ziet er naar uit dat we dan ook echt met de game aan de slag kunnen gaan. Mocht je echter gehoopt hebben om voor die tijd nog een demo te kunnen spelen, dan moeten we je helaas teleurstellen.

Het officiële Twitter-account van Cyberpunk 2077 heeft namelijk gereageerd op een fan die vroeg of we voor de launch nog een demo kunnen verwachten. Het antwoord van het Poolse ontwikkelingsteam was helaas een resolute “nee”, gezien het maken van een demo teveel middelen en tests vereist.

Dat is natuurlijk een domper, maar het laat wel zien dat CD Projekt RED liever de tijd en moeite steekt in het afronden van de uiteindelijke game.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 19 november voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Op een later tijdstip komt de game ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X.