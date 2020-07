Gamers hebben er wat langer op moeten wachten dan de bedoeling was, maar eind deze maand ligt Maid of Sker in de winkels. Ben je er nog steeds niet over uit of de game iets voor jou is, dan kan een nieuwe gameplayvideo je daar wellicht mee helpen.

De nieuwe trailer laat de belangrijkste features van Maid of Sker zien, waaronder vijanden die op geluiden reageren, stealth gameplay en survival. Spreekt dit je aan? Bekijk dan zeker de onderstaande trailer.