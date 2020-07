Watch Dogs: Legion zal straks in verschillende edities verschijnen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Naarmate de editie duurder wordt krijg je meer extra’s en één van die extra’s is de originele Watch_Dogs. Die game zit bij de Gold en de Ultimate Edition inbegrepen als een extra, net zoals Ubisoft dat deed met Assassin’s Creed III als extra voor Assassin’s Creed: Odyssey.

Het gaat hier dan niet alleen om de game, want ook alle downloadbare content zit erbij inbegrepen. Gezien de originele Watch_Dogs ook voor de PlayStation 4 en Xbox One verscheen, is het niet de verwachting dat er een update aan te pas komt. Dus in die zin is de game niet anders dan de uitgave uit 2013.

Hieronder hebben we de inhoud van de verschillende edities voor je op een rijtje gezet.

Gold Edition

Watch Dogs: Legion (Game)

Season Pass (bevat onderstaande)

Watch_Dogs + DLC

Vier unieke personages

Verhaal uitbreiding

Extra Dedsec missies

Dedsec autoskin

Ultimate Edition

Watch Dogs: Legion (Game)

Season Pass (bevat onderstaande)

Watch_Dogs + DLC

Vier unieke personages

Verhaal uitbreiding

Extra Dedsec missies

Dedsec autoskin

Ultimate Pack (bevat onderstaande)

Urban Jungle Pack (met drie personages)

London Dissident Pack (met drie maskers)

Vipstatus voor vier weken (valutabooster)

Collector’s Edition