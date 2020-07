Electronic Arts kondigde recent Rocket Arena aan en die game verschijnt vandaag al, vrij snel na de onthulling dus. Eerder kregen we de maps van de game al in een trailer te zien en nu is het de beurt aan de personages.

De uitgever heeft een nieuwe trailer gedeeld waarin we kennismaken met alle figuren die de revue zullen passeren als je met de game aan de slag gaat. Verder heeft EA aangekondigd dat er seizoenen zullen plaatsvinden waarvan de eerste op 28 juli begint.

Om de drie maanden zal er een nieuw seizoen van start gaan met nieuwe playlists, maps, personages, mogelijkheden en nog veel meer. Rocket Arena verschijnt vandaag voor de PlayStation 4, Xbox One en pc en kost €29,99. De Mythic Edition kost een tientje meer.