Rainbow Six Siege verscheen op 1 december 2015 en inmiddels gaan we richting de vijfde verjaardag van de game. Sinds de release is er ontzettend veel veranderd in de game als geheel, maar ook is de shooter enorm uitgebreid met extra Operators en nieuwe maps.

Ubisoft blijft voorlopig met de game doorgaan en spelers hebben nog veel om naar uit te kijken, wat Ubisoft middels seizoenen aan de game doet toevoegen. Ook heeft de franchise een nieuwe mijlpaal bereikt: zestig miljoen spelers.

De vorige update was dat de game de vijftig miljoen was gepasseerd en dat was in september 2019, dus het succes van de shooter is onverminderd doorgegaan met een groei van 10 miljoen spelers over tien maanden tijd.