Het lijkt erop dat er heel snel iets staat te gebeuren rondom de PlayStation 5 en mogelijke pre-orders. Zo is op Amazon zojuist de landingspagina live gegaan in de Verenigde Staten, waarin alle unieke punten van de PS5 worden uitgelicht. De slogan is ook ‘Play has no limits’, zo pronkt duidelijk bovenaan de pagina. Op Amazon.de is de console inmiddels aan het assortiment toegevoegd ook, zoals je hier kunt zien.

De releasedatum en prijs worden nog niet vermeld, maar in de wandelgangen horen we dat dit mogelijk heel snel aangekondigd gaat worden. De retailers maken zich namelijk klaar om pre-orders te gaan accepteren en dat kan in principe alleen als de datum en prijs bekend zijn.

Tom Henderson, de bekende Call of Duty leaker die altijd gelijk heeft gehad, meldt een prijs van $499 en £449 pond, mogelijk zal de prijs in euro’s dan op €499 of €479 komen te liggen. Niets is echter nog concreet, maar het kan nu ieder moment gebeuren. Alle pre-orders die je tot nu toe gezien hebt waar je bijvoorbeeld inschrijfgeld moest betalen, die zijn uit de duim gezogen. Sony is degene die het startsein geeft voor officiële pre-orders, alles daarvoor is op eigen initiatief van een winkel en raden we niet aan.

Bol.com heeft inmiddels ook de productpagina live gezet, waar je kunt pre-orderen met bijvoorbeeld achteraf betalen als je account in goede staat is. Mocht je in Nederland leven, dan is Bol.com waarschijnlijk je beste optie, aangezien dit de grootste retailer is die nauw met Sony samenwerkt.

If PS5 release date and price info is coming today, it should be soon. — talkin' bout Grubbsnax (@JeffGrubb) July 13, 2020