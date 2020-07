Volgens verschillende anonieme bronnen heeft Ubisoft de ontwikkeling van Skull & Bones herstart. De game werd tijdens de E3 beurs van 2017 aangekondigd en wordt gemaakt door Ubisoft Singapore, dat ons eerder Assassin’s Creed IV: Black Flag bracht. De game bouwt voort op de zeegevechten uit Black Flag en voegt daar aanpasbare schepen, een multiplayer en een grote verkenbare oceaan aan toe.

Sinds 2018 is het echter vrij stil rondom de game. De releasedatum van eind 2018 is niet gehaald en ook de beloofde beta is nooit gelanceerd. Blijkbaar worstelde ontwikkelaar Ubisoft Singapore met het vinden van een unieke invalshoek. De berichtgeving geeft aan dat er daarom nu voor een ‘games als service’ model is gekozen, met als grote voorbeeld Fortnite van Epic Games. Maar officieel bevestigd is het niet.

Daarnaast komt de nadruk vooral op samenwerken te liggen. Dat heeft te maken met het feit dat Ubisoft een breder publiek wil aanspreken en zich daarom niet alleen op competitieve spelers richt. Tot slot kunnen spelers invloed uitoefenen op de open wereld en zo opdrachten, personages en verhaallijnen veranderen op basis van de acties die ondernomen worden.