Zoals je misschien al wel weet hebben wij een zustersite, genaamd KaartDirect.nl, waar je PSN tegoed, eShop tegoed, Xbox Live en nog veel meer kunt aanschaffen. In deze site hebben we onlangs een gloednieuwe functie geïntegreerd; naast het betalen met iDeal, Bancontact, Payconiq en Apple Pay, behoort nu ook Bitcoin en andere crypto tot de mogelijkheden. Het uitbetalen van Bitcoins vraagt vaak hoge fees en niet alle banken zijn blij met je als je dit wat te vaak doet.

Bij ons kun je zonder moeite en extra kosten terecht voor het spenderen van je Bitcoin. Alle cadeaukaarten die we aanbieden (het assortiment wordt momenteel met rap tempo uitgebreid) zijn af te rekenen met Bitcoin. Mocht je de volgende keer PSN-tegoed nodig hebben en wil je dit graag met Bitcoin afrekenen? Dan kun je via KaartDirect.nl je tegoed of andere benodigdheden aanschaffen.

Hier help je ons ook mee, want op elke verkochte kaart verdienen wij een kleine marge en dat laat onder andere de motor van PSX-Sense ronken.