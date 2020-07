Technisch directeur Akio Sakamoto van Kojima Productions laat in een interview weten dat de ontwikkelaar op een later moment gaat kijken of er ook een PlayStation 5 versie van Death Stranding kan worden gemaakt. Sinds vandaag is de game beschikbaar op de pc, waar nu de aandacht naar uit gaat.

Hoewel het niet is bevestigd, lijkt het aannemelijk om er vanuit te gaan dat Death Stranding backwards compatible is op de PlayStation 5. Echter zou een versie die specifiek voor de nieuwe console is gemaakt, er meer uithalen door bijvoorbeeld de nieuwe features van de pc-versie mee te nemen. Iets dat wellicht te veel gevraagd is voor een simpele patch.

Of het er ooit van komt is afwachten, na de release van vandaag zal Kojima Productions er nader naar gaan kijken. Mocht het iets opleveren, dan zullen we dat vanzelf horen. Onze Death Stranding review lees je hier.

“Right now, we are really focused on the PC version of Death Stranding, so we can’t really say anything for the PS5. But once we take a little breath after launching the PC version, we would surely like to look into it deeper, and hope to let everyone know once we come to some decisions.”