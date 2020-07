Ghost of Tsushima is letterlijk nog maar enkele dagen van ons verwijderd en de hype bij de fans staat inmiddels op zijn hoogste punt. Een levendige community maakt een game vaak beter en ook bij deze langverwachte titel is dat niet anders.

Neem zo bijvoorbeeld de onderstaande fanart van Twitter-gebruiker my_nameis_dan. Hij herwerkte de Ghost of Tsushima box-art en maakte er zijn eigen retro PS1-versie van. Het mooie resultaat kan je via de onderstaande tweet checken.

#GhostofTsushima is SO close now! I am very excited to experience what looks to be an awesome Kurosawa Samurai game! In the meantime, some new prints may be on their way… 👹 pic.twitter.com/FuDmZnDE9y

— D (@my_nameis_dan) July 14, 2020