Kort voor het verschijnen van de Destroy All Humans! remake krijgen we nog eens een nieuwe trailer op ons bord. Ditmaal is Crypto op bezoek in Union Town, maar zoals altijd zijn de inwoners niet zo’n grote fan van zijn aanwezigheid. Verwacht je aan een hoop explosieve gevechten, grofgebekte militairen en een hoop mensen om te elektrocuteren.

Destroy All Humans! is vanaf 28 juli verkrijgbaar voor zowel de PlayStation 4, Xbox One als pc. Check de nieuwste trailer hieronder.