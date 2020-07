Assassin’s Creed: Origins had veel zijmissies en Odyssey deed daar nog een forse schep bovenop. Met Assassin’s Creed: Valhalla neemt Ubisoft wat dat betreft een stapje terug, daar waar de wereld nog wat groter is. De voornaamste redenen zijn om de game niet te overladen met content en dat het in de context wat vreemd zou zijn.

Als Viking zet je voet aan wal in Engeland en het is dan niet logisch dat de Engelsen je aan de lopende band van opdrachten voorzien. Natuurlijk kom je vriendelijke figuren tegen, maar het gros zal aanvankelijk niet blij zijn met je bezoek en dus is zijmissies voor hen uitvoeren niet toepasselijk in het grotere geheel.

In plaats daarvan kiest Ubisoft voor meer willekeurige evenementen onder de noemer ‘world events’, die op allerlei momenten kunnen plaatsvinden. Dit vertelde Darby McDevitt aan GameSpot. De traditionele zijmissies zijn zo goed als niet in veelvoud aanwezig en de evenementen die zich voordoen ontstaan spontaan. Spelers hoeven deze dus niet te triggeren.

De traditionele zijmissies zijn echter niet volledig verdwenen, want als je eenmaal een nederzetting hebt opgebouwd, zullen die weer de kop op steken. Het is in die zin logischer binnen de context en in vergelijking met de voorgaande delen behoorlijk beperkt.

Afsluitend heeft McDevitt nog aangegeven dat Ubisoft nu aan een globaal verhaal heeft gewerkt in plaats van meer losse verhalen in de missies. Elke stap die je maakt binnen het verhaal zou invloed hebben op het grotere verhaal, de omgeving en de personages. Hierdoor zou de game meer organisch moeten aanvoelen en dat is iets wat we hebben kunnen ervaren in onze previewsessie.

