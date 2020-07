Trials Rising spelers opgelet, er komt een leuke update naar de game. Deze update zal een dezer dagen uitgebracht worden en die brengt de geliefde Gigatrack van Trials Evolution over naar Rising. Het is in zekere zin een remake, maar tegelijkertijd is deze baan ook voorzien van een hoop nieuwe elementen. Dat alles bij elkaar zorgt voor de grootste baan in de game ooit, vandaar de benaming ‘Gigatrack’.

Om deze aanstaande release te benadrukken heeft Ubisoft een nieuwe trailer uitgebracht, die ietwat irritant is door een schreeuwende kerel telkens tussendoor. Als je daar langs kan kijken, dan krijg je het nodige van de nieuwe baan te zien.