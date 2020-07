Als je aan de Assassin’s Creed franchise denkt, denk je vast direct aan de vele interessante historische settings waar de verschillende games ons inmiddels al naartoe hebben gebracht. De sfeervolle straten van Venetië, de wilde waters van de Caraïben, de Egyptische woestijnen…

Je zou al vergeten dat alles rondom je eigenlijk een simulatie is, die gemaakt wordt door de Animus. Vandaar ook dat de Assassin’s Creed games geregeld eens de simulatie onderbreken om je missies te geven die zich in het heden afspelen. Ook Assassin’s Creed: Valhalla zal dit implementeren.

In een recent bericht op het PlayStation Blog staat namelijk het volgende te lezen:

If a corner of the English countryside seems a bit unsynchronized, you may have stumbled across an Animus Anomaly. In these moments the Animus simulation of Eivor’s adventure will pause while present-day protagonist Layla takes over. Navigate the anomaly to reach a data packet filled with eye-catching secrets.