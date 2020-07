De lijn tussen Darkness en Light in Destiny 2 begint langzaamaan te vervagen, wat te danken is aan de komst van de Pyramid schepen in het universum. Terwijl we richting de release van Beyond Light gaan, is momenteel Season of Arrivals bezig in de game en spelers krijgen een cadeau van de Pyramid schepen.

Het gaat hier om de Ruinous Effigy Exotic Trace Rifle, die zijn kracht put uit de Darkness, waarmee je vijanden in Void Spheres kunt veranderen. Om dit wapen te bemachtigen, zul je de bijbehorende quest moeten voltooien in de game, die overigens enkel beschikbaar is voor Season of Arrivals Season Pass houders.

Het wapen ziet er heel erg tof uit. Check de trailer hieronder.