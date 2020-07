Insurgency: Sandstorm komt mogelijk ook naar de PlayStation 5. Er is namelijk via het Brazilian Ratings Board ontdekt dat de tactische shooter een rating heeft gekregen voor een PlayStation 5 versie van de game. De titel van New World Interactive werd afgelopen maand nog uitgesteld en toen sprak men ook al over een eventuele next-gen release.

Met deze rating lijkt een next-gen versie dan ook concreet te worden, maar gezien uitgever Focus Home Interactive nog niks heeft aangekondigd, moeten we het bericht met een korreltje zout nemen. Er is nog geen nieuwe releasedatum bekend voor Insurgency: Sandstorm.