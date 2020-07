Bandai Namco blijft doorgaan met het voorstellen van de teams die aanwezig zijn in Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Ditmaal wordt het Italiaanse jeugdteam voorgesteld in een nieuwe video, die je onder dit bericht kunt checken.

In deze video wordt er vooral gefocust op de twee sterspelers van de Italiaanse sportploeg. Dit zijn Zino Hernandez en Leonardo Rusciano. Hernandez is de keeper en tevens aanvoerder, terwijl Rusciano de rol van spits vertolkt.