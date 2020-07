Dying Light kwam bijna vijfenhalf jaar geleden uit, maar wordt nog steeds voorzien van extra content. Op 23 juli komt er weer een nieuwe uitbreiding uit en deze zal niet de laatste zijn. Ook Dying Light 2 is ondertussen in aantocht.

Dat Techland Dying Light zo lang blijft ondersteunen is erg tof en niemand zou klagen als de aankomende uitbreiding ‘Hellraid’ de laatste extra content voor de game zou zijn. Senior PR manager Ola Sondej heeft tegenover Gamecrate echter laten weten dat dit niet het geval zal zijn.

De ontwikkelaar wil de game voorlopig blijven ondersteunen met nieuwe content. Maar in welke vorm en hoe uitgebreid? Dat is nog in nevelen gehuld.

“We don’t think of Dying Light: Hellraid as the final DLC and we plan to continue our support for Dying Light.”