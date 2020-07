De volgende generatie consoles komt op een snel tempo op ons af en zowel Sony als Microsoft zijn inmiddels hard bezig met het onthullen van de games en natuurlijk de consoles zelf. Beide machines zijn op papier ware krachtpatsers en kunnen in theorie content leveren met een resolutie van 4K en 120 frames per seconde.

Philips heeft echter mogelijk een steekje laten vallen in de marketing van hun nieuwste Momentum monitor, die volgens het elektronicabedrijf gericht is op consolegamers. De monitor heeft een schermafmeting van 34 inch en een maximale resolutie van 3440×1440 pixels. Dit betekent dus dat de monitor een zogeheten “ultrawide” aspect ratio van 21:9 heeft. De Chinese website van Philips heeft het ook specifiek over “de console-ervaring naar een nieuw niveau brengen”.

Sony noch Philips hebben een officiële aankondiging gedaan over de ondersteuning van ultrawide monitoren. We zullen dus de aankomende maanden moeten afwachten.