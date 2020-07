Je hebt onze review van Ghost of Tsushima vast al voorbij zien komen en wellicht heb je hem ook gelezen. Zoals het prima cijfer reeds aantoont, hebben we ons enorm vermaakt met deze game en met ons zijn er een groot aantal andere reviewers die er hetzelfde over denken.

Ondertussen zijn er al heel wat reviews online verschenen op Metacritic en op het moment van schrijven resulteert dit in een gemiddelde van 8.4. Hieronder hebben we de belangrijkste media met hun cijfer voor je op een rijtje gezet.

Reviews Ghost of Tsushima

Gaming Age – 10.0

We Got This Covered – 10.0

Screen Rant – 10.0

DarkStation – 10.0

The Games Machine – 9.5

Game Informer – 9.5

GamingTrend – 9.5

Destructoid – 9.5

CGMagazine – 9.5

Worth Playing – 9.4

Hobby Consolas – 9.1

MMORPG.com – 9.0

Digital Trends – 9.0

Vgames – 9.0

Game Rant – 9.0

Digital Chumps – 9.0

PlayStation LifeStyle – 9.0

IGN – 9.0

Twinfinite – 9.0

Wccftech – 9.0

IGN Japan – 9.0

PlayStation Universe – 9.0

Push Square – 9.0

Shacknews – 9.0

GamesRadar+ – 9.0

God is a Geek – 9.0

COGconnected – 9.0

Critical Hit – 9.0

Meristation – 8.5

XGN – 8.5

PSX-Sense – 8.5

GamesBear – 8.5

SpazioGames – 8.2

Power Unlimited – 8.0

Trusted Reviews – 8.0

VideoGamer – 8.0

Game Revolution – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

EGM – 8.0

Metro GameCentral – 7.0

Stevivor – 7.0

GameSpot – 7.0

Guardian – 6.0

VG247 – 6.0

VGC – 6.0

GAMINGbible – 6.0

Digitally Downloaded – 6.0

Heb jij na het zien van de cijfers van de game voldoende vertrouwen in Sucker Punch en de (voor zover bekend) laatste exclusieve PS4-game van dit jaar?