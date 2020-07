Ghost of Tsushima is officieel nog niet eens uit en er zijn al drie updates voor de game verschenen. Net als de voorgaande patches zijn ze allemaal lekker vaag en nietszeggend qua inhoud.

Ontwikkelaar Sucker Punch laat het volledig aan de verbeelding over. In de changelog van de game op de PS4 zelf zien we enkel ‘various localization fixes’ en ‘other bug fixes’ terug. De drie patches bij elkaar genomen leveren zo’n 11.9GB aan extra data op. Samen met de volledige game, die in pre-load zo’n 34GB bedraagt, komt dat uit op ongeveer 46GB in totaal.

